Gremio petrolero inauguró moderna sede en Río Gallegos

El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) concretó la apertura de su sede propia en Río Gallegos, marcando un hito en sus más de 60 años de historia.

La inauguración de las modernas instalaciones fue coincidente con la celebración del Día Internacional del Trabajo y contó con un amplio respaldo político, sindical e institucional.

Los integrantes de la comisión directiva encabezada por el secretario general Rafael Güenchenén, estuvo acompañado por el senador nacional José María Carambia y los intendentes Zulma Neira (Los Antiguos), Pablo Anabalón (Pico Truncado) y Pablo Carrizo (Caleta Olivia).

Por parte del municipio de Río Gallegos asistieron el jefe de Gabinete Diego Robles, la secretaria de Planificación y Obra Pública, María Grasso y la secretaria de Desarrollo Comunitario, Mónica Gutiérrez.

La jornada se completó con la presencia del ministro de Seguridad Pedro Prodromos, la presidenta de la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales, Cecilia Latorre, el secretario gremial de Petroleros Jerárquico, José Quiroga, autoridades de la Escuela del Viento, representantes del sector empresario y un amplio cuerpo de delegados y afiliados del gremio.

MIRADA ESTRATEGICA

Durante el acto, el secretario general Rafael Güenchenen puso en valor la concreción de la obra y remarcó su significado para la organización al señalar que “necesitábamos la casa propia en Río Gallegos. Son 60 años de vida de este sindicato y se alquilaba una casa de familia para representar a los compañeros”.

En esa línea sostuvo que “no hay mejor obra que esta para nuestro afiliado y para nuestro sindicato” y destacó el acompañamiento interno que hizo posible la inversión al expresar que “quiero agradecer al tesorero y a toda la Comisión Directiva, porque me apoyaron y hoy podemos estar inaugurando esta sede”.

El dirigente encuadró la decisión dentro de una mirada estratégica sobre el futuro de la actividad en la provincia.

En un contexto marcado por la retracción de empresas y la madurez de los yacimientos, fue categórico al plantear que “a los que dicen que ya no hay oportunidad, les digo que Santa Cruz no está perdida”.

Sobre ese punto fijó el eje central de su intervención al afirmar que “está todo por hacer”, en referencia al potencial hidrocarburífero aún no desarrollado.

Más adelante Güenchenén detalló que en la zona norte de Santa Cruz todavía existen áreas convencionales con fuerte potencial, como la D-129, donde hay sectores que no fueron perforados o no tuvieron el desarrollo necesario.

También puso el foco en el sur del Deseado, con yacimientos de petróleo pesado que no fueron explotados al cien por ciento. Desde esa base cuestionó los argumentos utilizados para justificar el retiro de operadoras y afirmó que “es mentira que está todo perdido. Hay yacimientos que no se perforaron y otros que todavía tienen mucho para dar”.