Inauguran Sala de Tomografía en el Hospital de Río Turbio

Se trata de un importante avance en materia sanitaria para la provincia y representa el acceso a estudios de alta complejidad para las familias de Río Turbio y de localidades aledañas.

Con la presencia de una comitiva del Ejecutivo Provincial, integrada por la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross; el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Georgión; la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el intendente Darío Menna; autoridades e integrantes de la comunidad hospitalaria , este martes se puso en marcha la nueva Sala de Tomografía del Hospital Distrital 'Dr. José Alberto Sánchez' de Río Turbio, obra que representa una inversión total cercana a los 520 millones de pesos.

Con la incorporación de este equipamiento de última generación no solo se mejorará la capacidad técnica del nosocomio, sino que consolida un derecho esencial para los habitantes de la región, permitiendo diagnósticos más rápidos y precisos.

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El servicio beneficiará a Río Turbio y a localidades cercanas como 28 de Noviembre, Julia Dufour, Rospentek, Turbio Viejo y zonas rurales, fortaleciendo la red sanitaria de la Cuenca Carbonífera.

Durante el acto, la ministra de Salud expresó su satisfacción por la concreción de una obra largamente esperada, señalando que “esto marca que hay un gobierno que escucha al pueblo, que escucha cada reclamo y que, dentro de las posibilidades, hace el esfuerzo para dar respuestas”.

Asimismo, Ross puso en valor el impacto directo que tendrá el equipamiento en la vida de los vecinos de 28 de Noviembre, Río Turbio y localidades cercanas, al evitar traslados y derivaciones en un contexto geográfico complejo.

“Sabemos lo que significa contar con un equipo de esta envergadura en una zona donde las distancias son enormes y el clima muchas veces dificulta el traslado de pacientes”, remarcó.

En esa misma línea subrayó que la incorporación del tomógrafo permitirá mejorar la capacidad de diagnóstico y brindar respuestas más rápidas y eficientes dentro del sistema sanitario provincial.

La concreción de esta iniciativa se enmarca en la gestión que impulsa el gobernador Claudio Vidal, orientada a fortalecer el sistema de salud en todo el territorio, garantizando el acceso a tecnología médica de calidad y reduciendo las desigualdades entre las distintas localidades de la provincia.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz