Incertidumbre por posible privatización de SPSE

El debate en torno al futuro de la empresa provincial Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) volvió a instalarse en Santa Cruz, en un contexto atravesado por rumores de privatización.

Por tal motivo, el concejal justicialista de Caleta Olivia, Carlos Aparicio, presentó varios pedidos de informes vinculados al funcionamiento de la empresa estatal, en medio de reiterados reclamos vecinales por fallas en el suministro de agua, problemas cloacales, deficiencias en el servicio de alumbrado público y versiones de cambios en la administración empresaria.

Solamente SPSE respondió el 31 de marzo al requerimiento, aunque descartó cualquier iniciativa de privatización, así como la incorporación de capitales privados o modificaciones en su estructura.

Cabe mencionar que el pedido de informes del concejal se realizó en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, que garantiza el derecho a solicitar información a los organismos del Estado y obliga a brindar respuestas en plazos establecidos, con la posibilidad de recurrir a instancias legales si no se cumple.

Vale señalar que las versiones de privatización volvieron a ganar fuerza dado que incluso hubo expresiones públicas del subgerente de Saneamiento, Samuel Olivera, quien en declaraciones formulas a la FM El Caletense, admitió que ello “es una alternativa” y que “es algo que se está hablando”, aunque sin definiciones concretas.

Por otra parte, la diputada provincial Agostina Mora había advertido que una eventual privatización de SPSE “sería una tragedia para la provincia” y sostuvo que el tema circula como un “secreto a voces” en el ámbito político y sindical.

Mientras tanto, en Caleta Olivia la situación de los servicios continúa siendo crítica: cortes prolongados de agua, desbordes cloacales y fallas en el sistema eléctrico afectan de manera recurrente a distintos barrios, instituciones educativas y espacios públicos.

Además, la falta de estabilidad en la conducción de SPSE y la escasa información oficial profundizan la percepción de una gestión sin un rumbo claro.

Así, la discusión sobre una posible privatización se cruza con el deterioro de los servicios públicos, en un escenario donde el Gobierno provincial no da respuestas ni soluciones, y la incertidumbre sigue creciendo.

Fuente: Prensa concejal Aparicio