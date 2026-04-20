Gremio docente para y rechaza presencia policial en escuelas

La medida de fuerza está anunciada para los días miércoles, jueves y viernes de esta semana. Además, el gremio docente calificó de “intimidatoria” la presencia policial en escuelas.

El nuevo paro de 72 hora de la Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC) fue resuelto por el congreso provincial que se celebró el domingo en reclamo a la apertura de negociaciones paritarias y una mejora en las condiciones laborales. El gremio exige una propuesta salarial concreta que incluya recomposición de haberes, cláusula gatillo permanente y su aplicación retroactiva a enero.

Paralelamente, se dispuso rechazar la presencia policial en los establecimientos educativos, ya que si bien ello tiene relación con las recientes amenazas anónimas de atentados con armas de fuego, la dirigencia docente considera que esa medida resulta intimidatoria para los estudiantes y la comunidad educativa en general.

Por otra parte, el congreso docente ventiló una serie de supuestas irregularidades y decisiones del Consejo Provincial de Educación (CPE), entre ellas la negativa a tratar el proyecto pedagógico presentado por el gremio y la suspensión de reuniones de subcomisión laboral, medida que calificaron como "extorsiva" y orientada a disciplinar a los trabajadores.

El pliego de reclamos incluye además la exigencia de celeridad en los expedientes jubilatorios, la regularización de la comisión de ofrecimientos en la localidad de Los Antiguos y respuestas ante la paralización de obras en instituciones educativas, como el gimnasio del CPES 15 y aulas del EIPE, donde también se denunciaron deudas salariales con trabajadores.

A esto se suman problemas de infraestructura, como la falta de inversión en calderas en edificios escolares compartidos en 28 de Noviembre, y la escasez de insumos básicos para el funcionamiento diario, entre ellos libros de temas, registros y materiales administrativos.