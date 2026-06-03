Convocan a policías a discutir salarios pero siguen acampes

El gobierno convocó al sector policial a una mesa salarial, pero grupos de autoconvocados que iniciaron un quite de colaboración advirtieron que no reconocen a la Asociación Civil Policial como su representante.

El llamado a paritarias se formalizó a través de Ministerio de Seguridad, citándose para el 10 de junio en la Jefatura de la Policía de Santa Cruz (con sede en Río Gallegos) a los integrantes del denominado Consejo del Salario que incluye la participación de representantes de la División Bomberos y del Servicio Penitenciario Provincial.

La convocatoria surge luego de semanas de reclamos impulsados por efectivos en actividad autoconvocados y sectores de retirados, quienes venían reclamando la apertura de una instancia formal de negociación para discutir la recomposición salarial del sector, y ser incluidos en la mesa.

Sin embargo, pese al anuncio oficial, no se levantan los acampes que se iniciaron a las cero horas de este miércoles en Río Gallegos y Pico Truncado (foto), no descartándose que se concreten otros en Caleta Olivia y otras localidades, trascendiendo además que existen retenciones de servicios en varias reparticiones.

Uno de los autoconvocados en Río Gallegos, Víctor Cortés dijo en declaraciones formuladas a la FM Vanguardia de Caleta Olivia que a ellos no los convocaron.

“Nosotros arrancamos con todo esto a partir del 8 de febrero. Presentamos tres petitorios y luego notas por el tema de las actas y hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta concreta” indicó.

Cortés apuntó contra la decisión del gobierno de convocar a la Asociación Civil Policial al Consejo del Salario, argumentando que lo integrantes de esa entidad “no tienen la representatividad legal".

Explicóo que si bien en la Asociación Civil hay efectivos policiales como socios, también tiene muchísima gente que es civil. O sea, están llamando a una entidad que también representa civiles, que no tiene nada que ver una cosa con la otra."

Luego a la hora precisar reclamos, dijo que el ingreso salarial de un efectivo recién ingresado oscila entre los 800 y los 900 mil peso “y nosotros estamos pidiendo un piso de 3 millones 800 mil pesos”.

Además, acusó a la Asociación Civil Policial de negociar “por monedas” los aumentos salariales y a modo de ejemplo citó que en 2025 cerró por un incremento de apenas el 7% para todo el año.