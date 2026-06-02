El Banco Santa Cruz respondió a reclamo del concejal Aparicio

El reclamo de trabajadores estatales activos y jubilados que ven comprometida gran parte de sus salarios por deudas y obligaciones financieras llegó al Banco Santa Cruz.

Tras una presentación impulsada por el concejal Carlos Aparicio, autoridades de la entidad respondieron formalmente al planteo.

La iniciativa se suma a otras acciones promovidas por el edil para impulsar medidas de alivio financiero y proteger los ingresos de los empleados públicos.

La respuesta le fue entregada durante una reunión mantenida con representantes locales de la entidad crediticia y el documento lleva la firma de Marcelo Loncón, gerente general.

“Valoramos la instancia de diálogo porque no es habitual que una institución responda formalmente a los planteos que se realizan desde el Concejo Deliberante. La respuesta no colma todas las expectativas que teníamos, pero abre un camino que debemos seguir profundizando”, expresó el edil.

Asimismo, recordó que el planteo surgió a partir de numerosos casos de trabajadores activos y pasivos que manifestaron haber perdido la disponibilidad de gran parte de sus ingresos mensuales producto de compromisos financieros acumulados en un contexto económico cada vez más adverso.

“Estamos hablando de trabajadores que viven exclusivamente de su salario. Cuando más del setenta por ciento de ese ingreso queda comprometido, se pone en riesgo el carácter alimentario del sueldo y la posibilidad de sostener cuestiones básicas como la alimentación, la salud o la educación de una familia”, precisó.

Vale también señalar que la reunión se produjo pocos días después de que el Concejo Deliberante aprobara una resolución impulsada por Aparicio mediante la cual se declaró el acompañamiento institucional al Proyecto de Ley de Emergencia Crediticia presentado en la Cámara de Diputados por la diputada provincial Rocío García.

La iniciativa legislativa busca establecer mecanismos extraordinarios de alivio financiero para trabajadores, jubilados y familias afectadas por el sobreendeudamiento, promoviendo refinanciaciones accesibles, la protección de ingresos esenciales y herramientas que permitan evitar situaciones de asfixia económica.

Fuente: Prensa concejal Aparicio