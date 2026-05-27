Policías acampan frente a la Casa de Gobierno

Un grupo de efectivos de la Policía de Santa Cruz y del Servicio Penitenciario Provincial, tanto en actividad como retirados, iniciaron en la noche del martes un acampe frente a la Casa de Gobierno.

La protesta que se registra en Río Gallegos podría extenderse a otras localidades como el caso de Caleta Olivia donde después del mediodía de este miércoles se espera una concentración en la Plaza 20 de Noviembre y posterior bocinazo por zona céntrica con vehículos particulares.

Esta es segundo acampe de personal de organismos de seguridad de la provincia que se realiza este año. El primero fue quedando sin efecto luego de un serie de reuniones con autoridades provinciales pero en la práctica no se llegó a un acuerdo que satisfaga los reclamos salariales.

Los autoconvocados emitieron un documento a través del cual se dirigen a la comunidad y a otros camaradas señalando que “hoy más que nunca necesitamos estar unidos. Llegó el momento de alzar nuestra voz con respeto, firmeza y dignidad”.

Resaltan además que “cada día entregamos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y muchas veces arriesgamos la vida por la seguridad de la sociedad. Por eso exigimos una mejora salarial digna, acorde a la responsabilidad y el sacrificio que implica nuestra labor, además de mejores condiciones de trabajo y el verdadero reconocimiento y valorización de la función policial. Basta de desigualdad y destrato”.

Finalmente señalan que “esto no es solamente un reclamo económico; es la defensa de nuestros derechos, de nuestras familias y del futuro de todos aquellos que visten y vistieron el uniforme con honor y vocación de servicio”.