Un camión se incendió en zona de yacimiento petrolero

El rodado se encontraba en inmediaciones de la Batería LH8, donde también se encuentra un equipo de perforación y el operativo comenzó alrededor de las 00:58, inmediatamente después de que se recepcionara un aviso telefónico

Al arribar al yacimiento, los bomberos constataron que las llamas se concentraban principalmente en el sector frontal de un camión utilizado para tareas operativas dentro del predio petrolero.

Previamente un grupo de trabajadores de una empresa privada habían intentado controlar el fuego utilizando extintores portátiles, aunque no lograron sofocarlo.

Frente a la magnitud del siniestro, el personal bomberil desplegó un operativo técnico utilizando dos Equipos de Respiración Autónoma (ERA) y líneas de ataque de 38 y 45 milímetros.

Gracias al rápido accionar, lograron circunscribir el foco ígneo, extinguir completamente las llamas y realizar las tareas de enfriamiento sobre la estructura del rodado afectado.

Tras las pericias y evaluaciones realizadas en el lugar, se estableció que el origen de las lamas había sido accidental y de acuerdo al informe técnico, el fuego se inició a raíz de un desperfecto mecánico localizado en el motor.

El procedimiento contó además con la colaboración de un camión cisterna perteneciente a la empresa operadora del yacimiento (no precisada) y personal de la Comisaría Segunda de Las Heras que adoptó tareas preventivas y de seguridad en el perímetro.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas durante el incidente ni tampoco daños materiales sobre otros equipos operativos del yacimiento.

Una vez finalizadas las tareas de control, verificación y aseguramiento del sector, las dotaciones bomberiles retornaron al cuartel alrededor de las 03:20.