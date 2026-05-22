El gobernador inauguró Sala de Cibercrimen y entregó vehículos

Claudio Vidal encabezó el jueves en Río Gallegos la inauguración de la nueva Sala de Cibercrimen e hizo entrega de vehículos destinados a distintas áreas del Ministerio de Seguridad y Protección Civil.

Durante el acto, el mandatario santacruceño destacó que las nuevas instalaciones y el equipamiento forman parte de una política integral orientada a mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad frente a los desafíos actuales.

En ese marco el gobernador estuvo acompañado por la ministro de Gobierno, Belén Elmiger; el ministro de Seguridad, Pedro Prodomos y autoridades de las fuerzas de seguridad provinciales.

“Estamos cumpliendo compromisos asumidos hace algunos meses, inaugurando nuevas instalaciones y reconociendo el enorme trabajo que realiza toda la fuerza de seguridad”, expresó Vidal.

La Sala de Cibercrimen representa un nuevo avance en materia de modernización tecnológica y prevención del delito en Santa Cruz.

El espacio permitirá fortalecer las tareas de investigación vinculadas a delitos informáticos, estafas virtuales y otras modalidades criminales que crecieron en los últimos años.

Además, se concretó la entrega de nuevos vehículos para distintas dependencias de seguridad, incluyendo áreas operativas, criminalística y el servicio penitenciario.

El tal sentido, Vidal explicó que la distribución de los móviles responde a necesidades planteadas por el propio personal durante recorridas realizadas en distintas localidades de la provincia.

Uno de los casos mencionados fue el pedido realizado por personal femenino del área de Criminalística de El Calafate, solicitud que ahora fue concretada con la incorporación de un nuevo móvil.

Por otra parte, entre las medidas implementadas, el mandatario mencionó la entrega de antenas Starlink para móviles y efectivos que recorren distintos puntos del territorio santacruceño.

“En un momento económico delicado seguimos avanzando. El Ministerio de Seguridad está a la altura de las circunstancias y se hace todo lo posible para fortalecer a nuestra fuerza”, afirmó.