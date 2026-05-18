Comenzó la semana con paros de ADOSAC, ATE y Judiciales

Tres gremios de trabajadores estatales iniciaron este lunes nuevas y extensas medidas de fuerza en toda la provincia. ADOSAC anunció un paro de 96 horas en tanto que ATE y Judiciales por 120.

Los dos primeros reclaman la apertura de mesa de paritarias salariales como principal exigencia, en tanto que los judiciales piden que se cumpla un acuerdo firmado hace varios meses por recomposición de salarios.

La dirigencia de ATE se señaló que “la lucha sigue en toda la provincia frente al ajuste y la pérdida del poder adquisitivo", mientras que la de Judiciales pudo de manifiesto que “sin salarios dignos no hay justicia”.

Por su parte, el principal gremio docente (ADOSAC) resolvió el paro -que se extenderá hasta el jueves inclusive- en su Congreso Provincial y convocó a participar de distintas actividades en cada filial.

En todos los casos, los gremios conforman el Frente Sindical cuestionan la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno provincial y durante toda la semana realizarán movilizaciones y asambleas.