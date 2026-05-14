Corte Suprema avaló ampliación del Tribunal Superior de Justicia

La Corte Suprema de Justicia falló a favor de la postura del Gobierno de Santa Cruz y habilitó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve integrantes.

Con esta decisión, el máximo órgano judicial del país dejó sin efecto la sentencia que había declarado inconstitucional la ley provincial 3949 y al mismo tiempo rechazó la demanda promovida por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales.

El fallo representa un fuerte respaldo institucional para la administración provincial, que había defendido la constitucionalidad de la reforma impulsada por la Legislatura santacruceña en agosto de 2025.

La norma modificó el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Justicia y amplió la integración del máximo órgano judicial de la provincia de cinco a nueve vocales.

En su resolución, la Corte Suprema consideró que la asociación gremial no tenía legitimación suficiente para impulsar la acción de inconstitucionalidad, al entender que no acreditó una afectación concreta, directa e inmediata sobre los derechos laborales de los trabajadores judiciales.

De esta manera, con sentencia firme, el TSJ de Santa Cruz quedará integrado por nueve miembros, tal como establece la ley impulsada por el oficialismo provincial.

La Corte también aclaró que no existen impedimentos para que los jueces designados asuman sus cargos de manera inmediata, una vez cumplidos los requisitos formales correspondientes.

NdR: Vale recordar que los nuevos cuatro miembros que fueron designados mediante ternas por el P. Ejecutivo y avalados por la Legislatura son Sergio Acevedo (en la foto saludado el gobernador), Antonio González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón de la Vega.

VIDAL: “SE TERMINO

LA IMPUNIDAD”

Tras la decisión de la Corte Suprema, el gobernador Claudio Vidal publicó un duro mensaje en redes sociales contra sectores de la Justicia provincial y dirigentes vinculados al kirchnerismo, asegurando que el fallo marca “el fin de la impunidad en Santa Cruz”.

En ese sentido sostuvo que “durante los últimos 30 años destruyeron la producción, desaparecieron obras y vaciaron la provincia”, y apuntó especialmente contra una parte de la Justicia provincial a la que definió como “la última trinchera del kirchnerismo”.

“Ese sector no solo miraba para otro lado, sino que fue parte del sistema que protegió a los responsables del saqueo”.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz