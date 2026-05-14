El gobierno pide autorización para un crédito de U$S 600 millones

El Poder Ejecutivo de Santa Cruz procura tomar deuda por 600 millones de dólares. Busca generar un “financiamiento estratégico” para compensar déficit en las arcas provinciales y ejecutar obras.

Para tal fin ya elevó el proyecto a la Legislatura solicitando autorización y a través de una conferencia de prensa, acompañado por otros funcionarios, el ministro de Economía, Ezequiel Verbes dio a conocer precisiones técnicas políticas para fundamentar este proyecto,.

En ese marco los referentes del Ejecutivo expusieron tres datos centrales que permiten dimensionar el alcance de la iniciativa: la provincia proyecta para este año un déficit fiscal superior a los $356.000 millones; la ley sólo podrá aprobarse con el voto favorable de dos tercios de la Cámara de Diputados; y el financiamiento que se busca tendría una tasa estimada del 4% anual en dólares, con cuatro años de gracia antes de comenzar a afrontar los pagos más exigentes.

Uno de los datos más relevantes fue aportado por el secretario de Hacienda, Ernesto Coloe, quien recordó que el artículo 40 de la Constitución Provincial exige mayoría especial de dos tercios para autorizar operaciones de crédito público.

En términos políticos, esto significa que el oficialismo no podrá avanzar sin acuerdos con otros bloques legislativos.

"Es una de las herramientas que prevé la Ley de Administración Financiera y para su aprobación se requiere de los dos tercios, es decir una mayoría especial", explicó Coloe.

A su vez, Verbes indico que “esta herramienta financiera apunta a impulsar obras estratégicas que permitan transformar estructuralmente a Santa Cruz, avanzando en infraestructura hospitalaria, desarrollo productivo y proyectos vinculados a la matriz energética provincial."

"El objetivo es priorizar inversiones capaces de generar recursos genuinos, reducir costos estructurales y fortalecer la capacidad financiera de la provincia a mediano y largo plazo."

Durante la conferencia, el equipo económico sostuvo que la provincia enfrenta un desequilibrio financiero que se agravó a partir de marzo de 2025, cuando comenzó una caída significativa de la recaudación.

Según Coloe, mientras los ingresos se redujeron, el gasto se mantuvo elevado, especialmente por el peso de la masa salarial estatal.

VOCES DE OPOSICION

El anuncio de este proyecto de financiamiento generó serias críticas de opositores políticos.

A modo de ejemplo, el exintendente justicialista de Caleta Olivia, José Córdoba, pidió públicamente al gobernador Claudio Vidal “retirar de manera inmediata desde la Legislatura, el expediente por el cual solicita autorización para tomar crédito para que no endeude nuestra provincia”.

En tanto la diputada nacional del mismo partido, Moira Lanesan Sancho publicó en sus redes sociales un duro mensaje contra el pedido de endeudamiento que impulsa el Gobierno, advirtiendo sobre el impacto económico que podría tener para las próximas generaciones de santacruceños.

Bajo el título "Santa Cruz y la deuda: una herencia que no merecemos", la dirigente sostuvo que durante décadas la provincia evitó contraer deuda en moneda extranjera y remarcó que eso fue "una decisión política consciente".

Asimismo, sostuvo que “Santa Cruz fue una de las pocas provincias argentinas que eligió no endeudarse en dólares. Mientras otras provincias comprometían el futuro de sus habitantes con bonos en moneda extranjera, Santa Cruz mantuvo sus cuentas saneadas", expresó.