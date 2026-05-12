Reclamo de desocupados de la UOCRA en Ministerio de Trabajo

Numerosos trabajadores de la construcción que se encuentran desocupados, se manifestaron en la mañana de este martes frente a la delegación Caleta Olivia del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz.

Son afiliados a la UOCRA y sus dirigentes señalaron a El Patagónico que la protesta frente al edificio del organismo laboral ubicado en el barrio Unión se debía a la falta de respuesta a una nota por la cual se solicitada la intervención de sus autoridades por permitir que empresas petroleras y mineras ocupen personal en tareas que, por convenio, le corresponden a obreros de la construcción.

“Esto no hace más generar más desocupación en nuestro ámbito” indicaron los voceros, precisando que solo en Caleta Olivia hay más de trescientas personas que no tienen trabajo, situación que se ve agravada por las escasas obras públicas que viene en cascada por las políticas de ajuste del gobierno nacional.

UOCRA53

La protesta pacífica se extendió hasta pasado el mediodía, matizada con cánticos, sonidos de bombos y redoblantes, un gran despliegue de banderas del gremio y la quema de maderas en un tambor metálico.