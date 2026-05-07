Provincia renovó convenios del Programa de Atención de Niñez

El Gobierno de Santa Cruz renovó este jueves convenios con municipios y comisiones de fomento para garantizar herramientas de protección integral y asistencia destinadas a la minoridad.

Lo hizo a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, en el marco del Programa de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (PAINA)

El acto se desarrolló en el Salón Gregores de Casa de Gobierno y contó con la participación de la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, en representación de la cartera social, el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga; y la subsecretaria de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, Verónica Pérez.

También participaron autoridades de distintas localidades de la provincia: Gabriel Galarza (Cañadón Seco), Darío Menna (Río Turbio), Néstor Tico (El Chalten), Aldo Aravena (28 de Noviembre), Analía Farías (Comandante Luis Piedra Buena).

A través de estos convenios, el Gobierno Provincial destinará fondos para fortalecer programas locales de asistencia, contención y promoción de derechos.

Los montos asignados contemplan más de 11 millones de pesos para Cañadón Seco; 25 millones para Río Turbio, 14 millones para El Chaltén, 17 millones para 28 de Noviembre y 5 millones para Comandante Luis Piedra Buena.

GALARZA AGRADECIO EL APORTE PARA SU COMUNA

Al concluir la ceremonia, los jefes comunales se expresaron al respecto, entre ellos el presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, quien resaltó la importancia de esta política pública y el impacto que tiene en las localidades.

“Hoy es un día muy importante para nosotros. Nos convoca ni más ni menos que la firma del Programa de Atención Integral para la Niñez y la Adolescencia”, expresó.

Además, recordó su experiencia previa en el área de Desarrollo Social comunal y destacó el valor que tiene el programa para el trabajo territorial.

“Es algo que me conmueve mucho porque estuve al frente de Desarrollo Social durante muchos años y hemos trabajado también con este programa”, puntualizo, detallando que el PAINA permite fortalecer equipos de trabajo, acceder a herramientas e intervenir rápidamente ante situaciones de vulneración de derechos.

En ese sentido aludió a la necesidad de “solventar capacitaciones, compra de insumos y también la entrega de útiles escolares, que en este contexto económico son muy importantes”, detalló Galarza.

Precisó además que “las comisiones de fomento no tienen oficinas de niñez, por eso las áreas de Desarrollo Social son autoridad de aplicación. Quiero felicitar a mi equipo por poder desarrollar este proyecto un año más”.

Finalmente puso en valor la decisión política del gobernador Claudio Vidal de sostener este tipo de programas en un contexto económico complejo.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz