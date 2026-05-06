Comenzó nueva etapa de un espacio de formación artística

Esta semana dio comienzo en Caleta Olivia una nueva etapa de la Escuela de Humanidad con Arte (EDHUCAR), espacio de formación artística con una fuerte raíz en la cultura popular.

La misma inauguró su propia sede en el barrio Mutual y la apertura del ciclo 2026 reunió a alumnos, familias y referentes del espacio, que viene creciendo en la ciudad de la mano de los profesores Miriam Carrizo y Rodolfo González Alcántara, consolidándose como una propuesta de formación y encuentro a través del arte.

Entre los invitados estuvo presente el concejal Carlos Aparicio, a quien se le tributó un reconocimiento ya que por mucho tiempo facilitó el local de su agrupación justicialista Bases para que pudieran distarse las clases de folclore.

El edil destacó el trabajo que se viene desarrollando señalando en esa escuela, señalando que “tiene una profunda vocación humanista en la enseñanza de la cultura y el arte. La verdad es que lo que hacen los profesores es brillante, y el acompañamiento de sus alumnos nos invita a pensar en el gran caudal cultural que tenemos en nuestra ciudad”.

Asimismo, hizo saber que desde su sector político “los acompañamos desde el principio y lo vamos a seguir haciendo siempre, porque estos espacios son muy importantes para el desarrollo cultural de nuestra comunidad”.