La senadora Gadano propició una jornada de Salud Mental

A iniciativa de la senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, este martes se dictó en el cine comunal de Cañadón Seco la primera Jornada de Salud Mental y Adicciones.

La misma tuvo como objetivos generar un espacio de reflexión para visibilizar este tipo de problemáticas que afectan a la sociedad; generar cercanía y empatía desde testimonios reales; y articular un trabajo mancomunado entre el Estado, familias, organizaciones institucionales y grupos juveniles, generando de esta manera herramientas concretas para su abordaje.

El evento contó con el apoyo logístico de la comisión de fomento de Cañadón Seco y en el acto de apertura asistió el presidente de esa comuna, Gabriel Galarza e integrantes de su equipo de gobierno.

Además concurrieron profesionales de los hospitales Zonal y Modular de Caleta Olivia; del Centro Periférico “Dr. Guillermo Cuester” de Cañadón; referentes de organizaciones de la zona norte de Santa Cruz que trabajan con jóvenes; estudiantes de la escuela secundaria de la localidad anfitriona, representantes de áreas de niñez, adolescencia y familia; y equipos de salud mental de varios municipios de la zona norte, además de público en general

Las disertaciones estuvieron a cargo de destacados profesionales, entre ellos el dr. Carlos Damín (foto), médico psiquiatra y referente nacional en adicciones, quien además es director del Hospital General de Agudos “Juan Fernández” de Buenos Aires, el cual expuso sobre el tema “Cómo impactan las drogas ilícitas en el organismo”,

Otra de la charlas aludió a un “Abordaje comunitario y políticas públicas”, a cargo del licenciado Claudio Grecco, especialista en adicciones y neurociencias con trayectoria nacional e internacional,

También hubo un espacio de testimonio denominado”“Hablar desde lo humano”, con la participación de Lala Maurig y la senadora Natalia Gadano, donde se compartirán experiencias en primera persona para visibilizar la dimensión humana de esta problemática.

Por último se desarrollaró el panel ªEl deporte como herramienta de contención”, con la participación del deportista Matías “Coco” Gallo, destacando el rol del deporte como espacio de inclusión, acompañamiento y prevención.