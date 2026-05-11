Identificaron a víctimas fatales de la tragedia en Perito Moreno

En la tarde de este lunes se conoció la identidad de las tres víctimas fatales de la trágica explosión e incendio que se registrara el domingo por la noche en la localidad de Perito Moreno.

Además hubo trece personas heridas, algunas de las cuales ya fueron dadas de altas mientras otras permanecen internadas en diferentes hospitales de la zona norte de Santa Cruz.

Entre ellas se encuentran cuatro menores de edad que fueron derivados al Hospital Zonal de Caleta Olivia, uno de los cuales se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva Infantil.

En tanto, una mujer fue evacuada al Hospital Distrital de Las Heras y también se halla en Terapia Intensiva.

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LAS VICTIMAS

De acuerdo al informe del Hospital Distrital “Dr. Oscar H. Natale” de Perito Moreno, al que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, las víctimas fatales fueron identificadas como Franco Gómez de 26 años; Jorge Valconte de 30 y Gael Morales, un bebé de solo 2 meses.

Respecto a la nómina de heridos que aún permanecen internados se confirmó que una mujer de 38 años, Daiana Estrada, de 38 años, quien se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Distrital de Las Heras. En ese mismo nosocomio permanece Soledad Gómez, de 30 años, quien sufrió traumatismos.

Al Hospital Zonal de Caleta Olivia fueron evacuados cuatro menores: Rocío Castañares, de 8 años, con quemaduras AB en el 80% del cuerpo; Sofía Castañares, de 12 años, con quemaduras AB en el 80% del cuerpo; Mía Estrada, de 11 años, con quemaduras en el 80% del cuerpo (hija de la mujer internada en Las Heras) y Dylan Gómez, de 10 años, con diagnóstico de politraumatismo contuso cortantes.

Los siete pacientes que fueron dados de alta son: Francisco Schulz, de 20 años, por disnea y traumatismo leve; Carlos Ramos, de 29 años, por disnea e inhalación de monóxido de carbono; Ricardo Cañas, de 40 años, por disnea; Ignacio Martínez, de 39 años, por disnea; Cristian Gonzales, de 41 años, por cefalea por inhalación;

Fabricio Flores, de 38 años, por cefalea por inhalación; y Natalia Doroñuk, de 32 años, por cefalea por inhalación

PARTE OFICIAL DEL HOSPITAL DE CALETA

El segundo parte oficial emitido en horas de la tarde por la dirección general del Hospital Zonal de Caleta Olivia, con respecto a los cuatro menores que fueron derivados en ambulancias e ingresaron en horas de la madrugada de este lunes, reporta lo siguiente:

-Pacientes con quemaduras:

Se trata de tres pacientes pediátricos que ingresaron a quirófano esta mañana para curaciones estériles y evaluación de la superficie corporal afectada. Su distribución es la siguiente:

Un paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP).

Dos pacientes se encuentran internados en la Sala de Pediatría.

Los valores de carboxihemoglobina resultaron normales por lo que se descarta la posibilidad de intoxicación con monóxido de carbono.

Un paciente con politraumatismos:

Presenta lesiones leves. Fue evaluado por el servicio de Neurocirugía y se encuentra estable en la sala de pediatría.

TRES DIAS DE DUELO

El gobierno de Santa Cruz decretó tres días de duelo y dispuso que se coloquen a media asta las banderas de edificios y sitios públicos de todas las localidades, mientras continúan los peritajes en el edificio de departamentos donde se produjo la tragedia que conmocionó a todo el país, trascendiendo que fue producto de una pèrdida y acumulación de gas.

El duelo quedó establecido mediante el Decreto Provincial N° 0490/26, firmado por el vicegobernador Fabián Leguizamón, a cargo del despacho del Poder Ejecutivo, y refrendado por la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger.

En el instrumento legal se expresa el profundo pesar del Gobierno provincial ante el dolor y la conmoción generada por el hecho, no solo en los familiares de las víctimas, sino también en vecinos de la localidad, la comunidad santacruceña y el país en general.

Además, el Ejecutivo instruyó el acompañamiento y asistencia a familiares, amigos, vecinos y personas afectadas por la tragedia, articulando acciones a través de las distintas áreas del Estado provincial que trabajan desde las primeras horas en el lugar.

Finalmente, se invitó a municipios, comisiones de fomento y entidades intermedias de toda la provincia a adherir a la medida en sus respectivas jurisdicciones.

En Caleta Olivia, las banderas Nacional y de Santa Cruz que habitualmente flamean en los mástiles de la plazoleta del Gorosito, fueron colocadas a media asta a media mañana (foto), por expresas directivas del intendente Pablo Carrizo y similar procedimiento se efectuó en otras dependencias municipales y provinciales.

Fuentes: El Patagònico, La Opinion Austral y Gobierno de Santa Cruz