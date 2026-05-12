Quiso defender a su mamá de los golpes de su papá y recibió una brutal paliza

Un nene recibió una golpiza de parte de su papá después de intentar defender a su mamá que estaba siendo agredida por él. La mujer hizo la denuncia y el acusado, de 26 años, terminó detenido.

El dramático episodio ocurrió a principios de enero en Sarmiento, y salió a la luz en las últimas horas, ya que este lunes se realizó la audiencia de apertura de investigación en la Oficina Judicial de la localidad.

Durante la citación, la Fiscalía formuló cargos contra el imputado por tres hechos de violencia de género y violencia familiar ocurridos entre mayo de 2025 y enero de 2026.

El primer episodio detallado por la Fiscalía, ocurrió el 8 de mayo del año pasado, cuando el acusado habría agredido a su expareja durante una discusión verbal, provocándole lesiones leves.

El segundo fue el 31 de diciembre de ese año. Según el relato de la víctima, el acusado la habría amenazado de muerte tras una pelea. Y el último y más grave, habría ocurrido el 11 de enero de este año.

La mujer denunció que su ex la atacó con golpes de puño dentro de la vivienda familiar y, en ese contexto, uno de sus hijos, menor de edad, intervino para defenderla, resultando también agredido por el acusado.

Como consecuencia de ese último episodio, el hombre permanece detenido con prisión preventiva desde el 13 de enero, mientras avanza la investigación judicial.

La Fiscalía solicitó que el hombre sea investigado como presunto autor de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de amenazas simples y amenazas agravadas por el uso de un arma, según el citado medio.

Las identidades de todos los involucrados se mantienen bajo resguardo. En el caso intervino la Asesoría de Familia debido a la existencia de menores de edad en situación de vulnerabilidad. La investigación continúa.

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