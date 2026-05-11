Luis López y Lorena Andrade cuestionaron el accionar de las autoridades luego de ser interceptados por la Policía mientras realizaban escraches en edificios públicos.

"¿Qué es más delito? ¿asesinar a una criatura de cuatro años o pintar una pared?"

En el marco de la causa por la muerte de Ángel López, sus familiares volvieron a manifestar públicamente su malestar y aseguraron sentirse perseguidos y sin respuestas por parte de las autoridades.

Luis López y Lorena Andrade, padre y madre del corazón del niño, relataron que fueron interceptados por efectivos policiales luego de realizar nuevas pintadas vinculadas al reclamo de justicia. Según explicaron, decidieron volver a intervenir paredes de edificios públicos después de advertir que las pintadas anteriores habían sido tapadas.

“El sábado fuimos también a pintar, pero como salieron nuestras imágenes en los medios, como que no pasó nada. Entonces ayer fuimos de vuelta”, expresó Lorena.

En sus declaraciones, la pareja cuestionó que el foco del accionar judicial y policial esté puesto sobre las pintadas y no sobre quienes consideran responsables de la muerte del niño.

“Nosotros sabemos que es un delito pintar un edificio público, pero ¿qué es más delito? ¿asesinar a una criatura de cuatro años o pintar una pared?”, señalaron.

Además, remarcaron el desgaste emocional que atraviesan desde el inicio del caso. “Nosotros queremos estar tranquilos un rato, no podemos, todo el tiempo es algo”, manifestaron.

Con información de Crónica