El hecho ocurrió durante la tarde de este domingo sobre la avenida Nahuel Huapi. Las llamas consumieron por completo el vehículo e hizo falta la intervención de bomberos.

Se le incendió el auto en plena avenida de Kilómetro 8

Un automóvil se incendió este domingo al inicio de la tarde en la avenida Nahuel Huapi, en el barrio Kilómetro 8, y terminó completamente destruido por el fuego.

De acuerdo a los primeros reportes, las llamas se habrían originado en el sector del motor y avanzaron rápidamente hasta afectar toda la estructura del rodado.

Ante la intensidad del incendio, vecinos y testigos dieron aviso a los servicios de emergencia. En el lugar trabajó personal de bomberos, que logró controlar la situación y asegurar el sector.

Como consecuencia del siniestro, el propietario sufrió pérdidas materiales totales. No se registraron personas heridas.