Un incendio provocó daños materiales y tres personas fueron hospitalizadas

El siniestro se originó esta madrugada en el dormitorio de la vivienda. La propietaria y sus dos hijos fueron trasladados al Hospital Regional de forma preventiva.

Durante la madrugada de hoy, alrededor de las 6:15, personal de la Comisaría Seccional Sexta debió tomar intervención a raíz de un incendio desatado en una vivienda ubicada en la avenida Polonia.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la existencia de un foco ígneo activo en el sector posterior del inmueble, el cual se encontraba sin ocupantes en ese preciso momento. De forma inmediata, se solicitó la presencia de los Bomberos Voluntarios, quienes arribaron a bordo de las autobombas N° 58 y 51. Los rescatistas llevaron adelante las tareas operativas de sofocación y lograron controlar y extinguir las llamas rápidamente.

Conforme a las primeras verificaciones practicadas en el lugar, se determinó que el fuego se originó en uno de los dormitorios de la casa. Si bien no se hallaron personas lesionadas en el interior de la estructura al momento del siniestro, el fuego provocó daños materiales de consideración.

Como medida preventiva, y en razón de la fuerte exposición al humo, el personal de salud que intervino en el operativo dispuso el traslado de la propietaria y de sus dos hijos, de 15 y 23 años, hacia el Hospital Regional para ser sometidos a la evaluación médica correspondiente.

Finalmente, se hizo presente en el lugar el personal de la Policía Científica, que se encargó de realizar la secuencia fotográfica de rigor para establecer las causas del hecho, según el comodorense.