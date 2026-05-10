El sospechoso había sustraído elementos del interior de un automóvil y escapó hacia el predio deportivo, donde finalmente fue reducido por la Policía.

Robo y persecución terminó en la cancha de Jorge Newbery

Un hombre fue detenido este sábado por la tarde en Club Atlético Jorge Newbery luego de ser acusado de robar pertenencias del interior de un vehículo y protagonizar una fuga a pie por distintos sectores de la ciudad.

El procedimiento se realizó cerca de las 19:50, cuando efectivos policiales acudieron a la intersección de Mendoza y Entre Ríos tras recibir una alerta por un robo ocurrido sobre calle Pastor Schneider.

De acuerdo con la información policial, el sospechoso sustrajo distintos elementos del interior de un Chevrolet Corsa y escapó corriendo del lugar.

Durante el operativo de búsqueda, el hombre ingresó al predio de Jorge Newbery con la intención de evitar ser interceptado. Sin embargo, fue aprehendido luego de saltar desde el interior de la cancha hacia la vía pública, donde personal policial logró reducirlo.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.