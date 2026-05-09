El episodio ocurrió durante la madrugada de este sábado en pleno centro. La mujer, de 36 años, se negó a pagar $21.000 y fue trasladada a la Seccional Primera tras un conflicto con el chofer.

Mujer en estado de ebriedad no quiso pagar el taxi y terminó presa

Un conflicto entre un taxista y una pasajera derivó en una intervención policial durante la madrugada de este sábado en el centro de la ciudad. El hecho ocurrió cerca de las 5:05 sobre calle San Martín al 200, frente al local bailable Ibiza Disco.

Personal de la Comisaría Seccional Primera acudió al lugar tras ser alertado por una discusión vinculada al pago de un viaje. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con el conductor del taxi, identificado como R.D.C., de 55 años, quien explicó que la pasajera se negó a abonar los $21.100 correspondientes al traslado.

La mujer, identificada como Y.E.M., de 36 años, ya se encontraba retenida preventivamente por personal del Servicio de Policía Adicional (S.P.A.) del boliche. Según el reporte policial, los agentes intentaron que regularizara el pago, aunque ella aseguró no contar con dinero.

El informe también señala que la pasajera presentaba signos de ebriedad y emanaba un fuerte aliento etílico. Durante el procedimiento, lanzó insultos y amenazas contra el chofer mientras se mostraba reticente a colaborar con el personal policial.

Ante la situación, se dispuso su traslado a la dependencia policial por infracción a distintos artículos del Código de Convivencia Ciudadana de Chubut (Ley XV-27). El ingreso a la comisaría quedó registrado a las 5:15.