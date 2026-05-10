Tras el nuevo estudio sobre la muerte del pequeño Angel López, el fiscal Cristian Olazabal mantiene la acusación de homicidio agravado contra la madre del menor y su pareja.

"Para mí nada cambió; los responsables son los imputados"

La incorporación de nuevos elementos a la causa que investiga la muerte de Ángel Nicolás López (4) abrió una serie de interrogantes respecto al rumbo judicial del caso. El estudio histopatológico recientemente sumado al expediente concluyó que el fallecimiento del menor se produjo a raíz de un paro cardiorrespiratorio provocado por una condición respiratoria preexistente, que podría corresponder a una neumonía o pulmonía.

A partir de este informe comenzaron a surgir especulaciones sobre un posible cambio en la calificación legal de la causa, que actualmente investiga a Mariela Altamirano, madre biológica del niño, y a su pareja, Michel González, por homicidio agravado. Entre las hipótesis que circulan, se menciona la posibilidad de que la imputación pase a ser abandono de persona seguido de muerte, lo que podría derivar en pedidos de excarcelación para ambos acusados.

CONVOCARIAN ESPECIALISTAS

Sin embargo, el caso continúa siendo manejado con estricto hermetismo. Mientras la Fiscalía trabaja junto a su equipo técnico en el análisis detallado del informe médico, la querella, encabezada por el abogado Roberto Castillo, también estudia la documentación incorporada recientemente.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que, por el momento, tampoco habrá cambios en la calificación legal escogida inicialmente.

“Para mí nada cambió, hay un niño fallecido y los responsables son los inculpados”, afirmó a Crónica el fiscal jefe, Cristian Olazábal.

Asimismo, el funcionario judicial remarcó que “resta mucho por profundizar y establecer las responsabilidades de todos los involucrados en este caso”.

En relación con el nuevo informe médico, Olazábal explicó que la investigación aún se encuentra en una etapa de análisis técnico y anticipó nuevas medidas. “Cuando tengamos el informe final pediremos precisiones y designaremos consultores expertos para que nos aporten conclusiones. No nos vamos a quedar con un solo dictamen”, sostuvo.

De esta manera, tanto la Fiscalía como la querella evalúan la posibilidad de convocar a especialistas que intervengan en el expediente, en una causa que adquirió fuerte repercusión a nivel nacional e incluso internacional debido a la gravedad de los hechos vinculados a la muerte de Ángel López.