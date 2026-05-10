Se trata de Félix Marcelo Curtti, quien había trabado cierta amistad en el casino de Río Gallegos con el jubilado petrolero Aníbal Cepeda de 72 años, hallado sin vida este domingo.

Detienen a un sospechoso por la muerte del jubilado petrolero

Curtti, fue detenido en la madrugada de este domingo y, aparentemente apremiado, fue el que aportó datos claves para encontrar los restos del vecino en un complejo habitacional de la calle Gobernador Moyano al 500, tras haber estado desaparecido desde el 20 de abril.

Aparentemente, la víctima había "ventilado" haber cobrado una indemnización millonaria ahora se espera que el sospechoso sea sometido a declaración indagatoria por la justicia.

Los departamentos del complejo forman parte de bienes decomisados por orden judicial y vinculados a Daniel Muñoz, exsecretario privado presidencial investigado en una de las causas de corrupción más resonantes del país.

Las propiedades actualmente estarían bajo administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo encargado de gestionar bienes secuestrados o decomisados en causas federales.

OPERATIVOS

Días antes del lamentable hallazgo, la Policía había realizado rastrillajes en diferentes puntos de la localidad.

Algunos se realizaron en cercanías del domicilio de Cepeda, a metros de Casa de Gobierno, y también en construcciones deshabitadas de la capital santacruceña, mientras la causa avanzaba a cargo del Juzgado de Instrucción N°1, actualmente subrogado por Gerardo Giménez junto a los secretarios Pablo Benítez y Elsa Pastori.

Además, hace pocos días se realizaron dos allanamientos en domicilios ubicados en el pasaje Cantarutti y en la calle Cañadón León.

En esos sitios la policía recuperó tarjetas de crédito y el DNI de Cepeda que habían sido utilizados para comprar objetos.

Dos personas fueron demoradas y aseguraron que no tenían nada que ver con la desaparición del vecino, sino que habían encontrado las tarjetas y las usaron para comprar, desconociendo que ya existía una alerta a las entidades bancarias sobre posibles movimientos. Ambos recuperaron la libertad tras fijar domicilio por la causa.

ESTUVO DETENIDO POR ROBO Y ESTAFA

Mientras tanto, Cepeda no aparecía, se fueron recogiendo otros testimonios y se revisaron los registros de cámaras de seguridad, entre ellas las del casino club, lo que permitió identificar a un nuevo personaje: Félix Marcelo Curtti.

El mismo aparecía como “persona de interés para la causa”, ya que podría conocer qué había pasado con Cepeda dado que ambos pasaban algunas jornadas juntos en la sala de juegos.

Por otra parte se supo que en los años ‘90 Curtti estuvo detenido por robo y estafa en Buenos Aires. En su momento fue trasladado a la Unidad Penitenciaria Federal N°15 de Río Gallegos, ciudad en la que finalmente se radicó al quedar en libertad.

Llegó a trabajar en el Estado y fue chofer de un magistrado hasta terminar como personal de maestranza en el edificio del Ministerio de Economía, con una vida atravesada por problemas con el juego de azar.

Cepeda pasaba sus noches, desde hace años, jugando en la ruleta electrónica, aunque nunca ganaba mucho dinero. Curtti también iba y comenzó “a llevarse bien con Cepeda en algún momento”, indicaron fuentes consultadas, aunque no siempre coincidían en los mismos horarios.

Un rumor que se decía entre las máquinas electrónicas y los paños de juego es que “cobró una indemnización de la petrolera en la que había trabajado y, al parecer, un día lo comentó en el casino” indicaron algunos clientes habituales del lugar sobre una indemnización que superaría los 200 millones de pesos.

Durante el fin de semana, los investigadores de la causa ya habían intensificado los controles preventivos en los accesos y egresos a la localidad con el rostro de Curtti para que no pudiera abandonar la ciudad.

En la noche del sábado, el Ministerio de Seguridad había emitido la alerta de las claves 16 y 17 de averiguación de paradero de Curtti, sin que, hasta ese momento, surgiera la orden de captura emitida desde la Justicia.

Con el pasar de las horas, la misma cartera de seguridad anunció la captura de Curtti en horas de la madrugada del domingo aunque no trascendió el lugar donde fue demorado.

Fuente y foto: La Opinión Austral