Cuerpo hallado este domingo sería el del jubilado Cepeda

La policía halló en horas de la mañana de este domingo en un complejo habitaciones de Río Gallegos el cuerpo sin vida de un hombre adulto y se trataría del jubilado Aníbal Cepeda.

El operativo de la fuerza de seguridad provincial se realizó en uno de los departamentos abandonados (aparentemente en un patio) del complejo ubicado en las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur, zona de la costanera de la capital santacruceña.

En el lugar intervino personal de la División de Investigaciones (DDI), Criminalística y efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, que mantiene custodia permanente en esos inmuebles.

De acuerdo a datos suministrados por fuente policiales que trabajan en el lugar el cuerpo hallado se trataría del vecino Aníbal Cepeda de 72 años, del cual se había perdido rastro el pasado 20 de abril. Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que se produjo el hallazgo mientras avanzan las actuaciones periciales y judiciales correspondientes.

Los departamentos donde se produjo el hallazgo se encontraban bajo vigilancia de Gendarmería desde hace algunos días, debido a reiterados episodios de vandalismo y al ingreso ilegal de personas a los edificios deshabitados.

La presencia de la fuerza federal tenía como objetivo preservar los inmuebles y evitar usurpaciones o daños, en un contexto donde vecinos habían advertido movimientos sospechosos en la zona.

Esos edificios forman parte de bienes decomisados por orden judicial y estarían vinculados a una causa de corrupción de alcance nacional.

Actualmente, las propiedades serían administradas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Mientras se desarrollan las pericias en el lugar, los investigadores buscan determinar cómo llegó la persona al interior del departamento y cuáles fueron las causas de su muerte.

La investigación se mantiene bajo reserva y se espera que en las próximas horas haya información oficial sobre el caso.

Vale recordar que hace pocos días la policía detuvo a dos hombres que habían utilizado una tarjeta bancaria de Cepeda para realizar compras en comercios, pero quedaron en libertar luego de asegurar que la habían encontrado en la vía pública al igual que el DNI del desaparecido, aunque igualmente quedaron sujetos a disposiciones judiciales.

Fuente: Nuevo Día