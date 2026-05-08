Volcó en la "curva del tonto" de la Ruta 12 con 1,26 de alcoholemia

El conductor de un Chevrolet Sonic protagonizó una sucesión de vuelcos en la noche del jueves cuando transitaba por la Ruta Provincial 12 entre Cañadón Seco y Caleta Olivia.

La guardia de la Comisaría de Cañadón Seco tomó conocimiento del accidente a las 21:23, alertada por otro automovilista que observó a un joven que caminaba por la banquina y le hizo señas solicitando ayuda. Era el conductor del auto volcado en inmediaciones de la denominada “curva del tonto”, un Chevrolet Sonic de color azul metalizado que fue hallado a casi 150 metros de la cinta asfáltica, en posición normal pero seriamente dañado, tras haber arrasado un guarda rail, precisamente en un área de un yacimiento petrolero de la empresa CGC.

El informe emitido por la dependencia policial indica que se requirió la presencia de un equipo de emergencias médicas del Hospital Zonal de Caleta para asistir al joven, de nombre Bruno y cuyo apellido empieza con C., constatándose que solo había acusado golpes leves.

También se convocó a personal municipal de tránsito de Caleta Olivia, ya que el vuelco se registró en jurisdicción de esta localidad, el cual lo sometió a una prueba de alcoholemia. El dispositivo detectó que tenía una concentración de 1,26 gramos por litro de sangre e incluso el joven admitió que había tomado “algunas cervezas”.

El auto que protagonizó el incidente vial y circulaba en dirección a Caleta Olivia fue retirado del lugar en horas de la mañana de este viernes, habiéndose remitido las actuaciones, por razones de jurisdicción, a la Comisaría Segunda de Caleta Olivia.