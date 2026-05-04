La Comisión de Fomento de Cañadón Seco llevó adelante el sábado un sentido acto de homenaje a Jorge Sologa al conmemorarse el primer aniversario de su fallecimiento.

Homenaje a Jorge Soloaga a un año de su fallecimiento

Fue el primer presidente comunal electo por el voto popular y protagonista de tres períodos de gestión al frente de la localidad.

La jornada reunió a familiares, autoridades, trabajadores comunales, vecinos y vecinas que compartieron un momento de memoria, respeto y profunda gratitud hacia quien dejó una huella imborrable en la historia de nuestro pueblo.

Recordar a Jorge Soloaga es evocar a un dirigente de convicciones firmes, de palabra clara y de entrega inquebrantable por su comunidad.

Su gestión marcó un antes y un después en Cañadón Seco, entendiendo la política como una verdadera herramienta de transformación social, defendiendo el trabajo, la identidad local y el desarrollo con una mirada profundamente comprometida con su gente.

Durante el acto se puso en valor no solo su trayectoria institucional, sino también su dimensión humana. La de un formador, un guía y un referente que supo inspirar a nuevas generaciones a involucrarse y asumir el compromiso de construir comunidad.

Asimismo, se realizó una conmemoración religiosa en la parroquia Nuestra Señora del Rosario”, a cargo del diácono Mario Sosa, donde la comunidad se reunió en un espacio de reflexión y recogimiento para honrar su memoria.

En ese marco, y como gesto cargado de simbolismo, se llevó adelante la plantación de un árbol de maitén en su memoria, en el cinerario donde descansan sus cenizas. Un árbol fuerte y firme frente al viento, que representa el carácter, la templanza y las convicciones con las que Soloaga llevó adelante cada desafío.

Desde la Comisión de Fomento se reafirma el compromiso de honrar su memoria continuando su camino, con la misma vocación de servicio, responsabilidad y amor por la comunidad.