Instrumentan acciones para capacitaciones laborales

El presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, recibió el lunes en su despacho al director del Centro Educativo de Formación Nº 4 de Caleta Olivia, Jorge Lera.

El jefe comunal eso tuvo acompañado por la directora de Relaciones Institucionales, Susana Cáceres, y la directora de Recursos Humanos, Florencia Cárcamo.

El encuentro formó parte de una agenda orientada al fortalecimiento de las políticas públicas locales y este caso se avanzó en la articulación de acciones conjuntas destinadas a potenciar la formación y capacitación tanto de vecinos y vecinas de Cañadón Seco, incluyendo al personal de la comuna.

La iniciativa se inscribe en una estrategia de desarrollo integral que prioriza la generación de oportunidades a través de propuestas de capacitación técnica, gratuita y con certificación oficial, destinadas a jóvenes y adultos.

Esta línea de trabajo se consolida a partir de una articulación sostenida con el Gobierno provincial, a través del Consejo de Educación, promoviendo un abordaje coordinado entre los distintos niveles del Estado.

Entre los principales ejes abordados, se destacan la mejora de la empleabilidad en sectores estratégicos, la adecuación de la oferta formativa a las demandas actuales del mercado laboral y el impulso de herramientas concretas que favorezcan el desarrollo personal, profesional y productivo de la comunidad.

De esta manera, la gestión comunal reafirma su compromiso con el fortalecimiento del capital humano y la implementación de políticas inclusivas que acompañen el crecimiento sostenible de Cañadón Seco.

Fuente: Comuna de Cañadón Seco