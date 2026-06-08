Galarza acompaña financiamiento para impulsar desarrollo provincial

El jefe comunal de Cañadón Seco manifestó su apoyo a la decisión del Gobierno provincial para la obtención de financiamiento destinado a obras estratégicas en Santa Cruz.

Gabriel Galarza destacó que se trata de una herramienta fundamental para garantizar la continuidad de la obra pública que actualmente el Gobierno Provincial viene sosteniendo con recursos propios, en un contexto complejo para las finanzas de las provincias y ante el retiro del Estado Nacional de numerosas inversiones en infraestructura.

“Entendemos que las obras públicas representan una inversión indispensable para mejorar la calidad de vida de los santacruceños, generar empleo y promover el crecimiento de nuestras localidades”, puntualizó el jefe comunal de Cañadón Seco.

Asimismo, remarcó que este financiamiento permitirá fortalecer el acompañamiento que la Provincia viene brindando a los municipios y comisiones de fomento, posibilitando la ejecución de obras esenciales en cada rincón del territorio.

Para refrendar sus dichos, Galarza sostuvo que “las comunidades del interior necesitamos de un Estado provincial presente, que continúe acompañando con obras e inversiones. En el caso de Cañadón Seco, la Capital del Petróleo Santacruceño, atravesamos el desafío de avanzar hacia una reconversión productiva que nos permita generar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo para nuestros vecinos”.

Finalmente, el funcionario consideró que la posibilidad de acceder a financiamiento externo no solo permitirá ejecutar obras centrales para Santa Cruz, sino también otorgar mayor previsibilidad a las cuentas públicas provinciales.