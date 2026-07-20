Comisión de fomento entregó materiales a Vialidad Provincial

La comuna de Cañadón Seco concretó un aporte de materiales, herramientas, mobiliario e insumos a la delegación local de la Administración General de Vialidad Provincial.

La entrega se formalizó este martes en el marco del convenio de cooperación y contraprestación que ambas instituciones mantienen vigentes.

Fue encabezada por el presidente de la comisión de fomento Gabriel Galarza, y este aporte tiene como objetivo fortalecer la capacidad operativa del organismo provincial, acompañando las tareas que desarrolla diariamente en beneficio de la comunidad.

La iniciativa refleja el compromiso de la comisión de fomento y de Vialidad Provincial de continuar trabajando de manera articulada, optimizando recursos y consolidando una gestión basada en la cooperación entre organismos del Estado para brindar respuestas más eficientes a las necesidades de los vecinos.

Como parte del convenio, Vialidad Provincial viene ejecutando en la localidad importantes trabajos con maquinaria pesada y personal especializado, entre ellos tareas de desmonte, nivelación de terrenos, apertura de calles y acondicionamiento de distintos sectores.

Estas intervenciones resultan fundamentales para el ordenamiento urbano y para generar las condiciones necesarias que acompañen el crecimiento sostenido de Cañadón Seco.

En reciprocidad, la comisión de fomento realizó esta significativa entrega de equipamiento e insumos, contribuyendo a fortalecer las condiciones de trabajo de la delegación vial y respaldando el esfuerzo cotidiano de sus trabajadores.

Desde la gestión comunal se destacó que la articulación entre organismos públicos es una herramienta estratégica para optimizar los recursos del Estado, fortalecer la obra pública y avanzar en políticas que mejoren la calidad de vida de la comunidad.

Fuente: comuna de Cañadón Seco