Comenzó la renovación de 600 metros de red cloacal

La Comisión de Fomento de Cañadón Seco informa que Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) inició una obra de renovación de red cloacal en la localidad.

Se trata de una intervención que contempla el reemplazo de 600 metros de cañería en el tramo final del sistema sanitario.

La misma permitirá dar solución a un reclamo histórico relacionado con el deterioro de la infraestructura existente y los reiterados desbordes y desagües cloacales a cielo abierto, mejorando la calidad de vida de vecinos vecinas.

Vale señalar que esta obra es el resultado de una decisión política del Gobierno de la Provincia y las gestiones impulsadas por el presidente de la comisión de fomento, Gabriel Galarza, junto a su equipo de trabajo y el gerente del Distrito Cañadón Seco de SPSE, Miguel Kuc, para avanzar en la concreción de esta obra largamente esperada por la comunidad.

La comuna aporta maquinaria y personal para acompañar los trabajos conjuntos con SPSE y además es de destacar el compromiso de las empresas locales que, mediante el programa de Responsabilidad Social Empresarial, realizaron importantes aportes para hacer posible esta intervención.

También reconocemos el trabajo del personal del sector Cloacas del Distrito Cañadón Seco de SPSE, responsable de la ejecución de la obra, junto al equipo técnico de Caleta Olivia que supervisa su desarrollo. Cada obra de infraestructura representa una inversión en salud, bienestar y futuro para nuestra comunidad.

Cuando el Estado provincial, la Comuna y el sector privado trabajan unidos, las respuestas llegan y las obras que transforman la vida de la gente se hacen realidad.