Dictan capacitación sobre manejo de mini-cargadoras

Personal de la Dirección de Servicios de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, participó de una jornada de capacitación en el manejo seguro y eficiente de máquinas mini-cargadoras.

La actividad fue coordinada por la Dirección de Recursos Humanos en conjunto con la empresa IP Servicios de Comodoro Rivadavia, abordándose contenidos teóricos y prácticos para el uso de ese tipo de equipamiento vial, sus accesorios, normas de seguridad, chequeos diarios, estabilidad, prevención de riesgos y trabajo en zonas complejas.

La capacitación incluyó instancias de evaluación, requisito fundamental para la obtención de la credencial habilitante.

Esta iniciativa responde a una clara decisión política de la presidencia comunal de capacitar y formar de manera permanente al personal, con el objetivo de jerarquizar el servicio que se brinda a la comunidad y generar herramientas concretas de ascenso y desarrollo laboral.