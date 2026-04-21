Velada musical y muestra plástica en la Proveeduría Cultural

La comisión de fomento de Cañadón Seco, a través de sus direcciones de Cultura y de Promoción Artística, continúa impulsando eventos con notable participación comunitaria.

El fin de semana se llevó adelante en dos espacios de la Proveeduría Cultural una destacada propuesta junto a Tanya Mamarock, en el marco de “Proyecto Aventón”, bajo la producción musical de Armos Moreno.

Un importante marco de público acompañó una velada especial que incluyó un show acústico en vivo y el estreno de su videoclip “Tiempo de cambiar de abrigo”, generando un espacio de encuentro, disfrute y expresión artística.

Asimismo, se presentó la exposición plástica visual “Cuerpos de agua, memorias de tierra”, de la artista Marina Martinez.

La muestra invita a reflexionar sobre la figura humana como un territorio en transformación, atravesado por la identidad, la emoción y la memoria.

A través de obras con fragmentaciones, contrastes de color y una fuerte carga simbólica, se construye un diálogo entre lo íntimo y lo colectivo, proponiendo una experiencia sensible y abierta a múltiples interpretaciones.

Estas iniciativas forman parte de una política pública impulsada por la presidencia comunal, que reafirma la importancia de la cultura como herramienta fundamental para el fortalecimiento del tejido social, la promoción y el desarrollo de artistas locales y regionales, y la construcción de identidad colectiva en nuestra localidad y comunidades hermanas

Fuente: Comuna de Cañadón Seco