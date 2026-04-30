La historia de Perito Moreno llegó a la Feria del Libro

"A orillas del Río Fénix. El pueblo de Perito Moreno", de Graciela Ciselli y Marcelo Hernández, fue una de las dos obras que representó oficialmente a Santa Cruz en la FILBA.

La delegación de Santa Cruz vivió el miércoles una jornada marcada por la recuperación de la memoria regional y la proyección de nuevas voces literarias, con la presentación de "A orillas del Río Fénix. El pueblo de Perito Moreno", de Graciela Ciselli y Marcelo Hernández, editado por la Asociación Civil Identidad y la novela "Cuando uno no es uno", de Iván Checura de El Calafate.

La presentación de estas dos obras seleccionadas por la Secretaría de Estado de Cultura, mediante una convocatoria provincial para representar a Santa Cruz en la FILBA 2026, marca el compromiso con la construcción de identidad, la memoria comunitaria y la proyección de nuevas voces literarias.

En este sentido, Adriana Sanhueza, integrante de la Asociación Civil Identidad, habló sobre la selección del libro de Perito Moreno para representar a Santa Cruz, expresando: “Significa muchísimo, creo que es el reconocimiento a muchos años de trabajo, pero principalmente a la persistencia de un grupo de voluntarios que lo que más desea es que la historia del lugar no se pierda y se resignifique con cada nueva generación”.

Mientras, Checura también compartió su emoción por participar: “Hace más de 30 años que no piso este predio, y ahora estoy muy feliz de volver, alegre y contento de compartir con gente amiga. De niño venía con mi familia a recorrer, a comprar libros, a escuchar escritores, y nunca me imaginaba que algún día iba a estar acá presentando un libro mío".