En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Danza, el grupo de danzas folklóricas Aitue regresó a los escenarios con una presentación que unió a tres generaciones de bailarines.

El Grupo Aitue brilló en el Centro Cultural en una emotiva gala por el Día de la Danza

La noche del sábado no fue una más para la cultura local. Con un Centro Cultural colmado de familias y vecinos, el Grupo de Danzas Aitue se sumó a las jornadas de festejo por el Día Internacional de la Danza, demostrando que la tradición sigue más viva que nunca en la ciudad.

La expectativa era alta, ya que este 2026 el grupo inició sus actividades con una renovada cantidad de integrantes, fortaleciendo un espacio que ya es un emblema del folklore comodorense.

UN ESCENARIO PARA TODAS LAS EDADES

Lo más destacado de la jornada fue, sin dudas, la integración generacional. Sobre las tablas bailaron los adultos, los juveniles y los infantiles, cada uno aportando la cuota de destreza y pasión que caracteriza a Aitue. Desde el grupo agradecieron especialmente a las familias por el acompañamiento constante y a los bailarines por el compromiso puesto en cada ensayo.

Uno de los momentos que más aplausos arrancó entre el público fue la presentación de la categoría infantil. Entre los pequeños grandes talentos estuvo Luis, de apenas 4 años, quien con su frescura y sus primeros pasos en escena representó el semillero y el futuro de nuestra danza.

IDENTIDAD Y PASION

Aitue, que en otras oportunidades ha engalanado escenarios históricos como el Teatro Astra, reafirmó anoche en el Centro Cultural su dedicación y su amor por el arte. Esta primera presentación del año no solo sirvió para mostrar el trabajo técnico, sino también para celebrar la identidad que nos une a través del movimiento.

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