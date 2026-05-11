Máximo Abásolo: Detuvieron a un hombre por incumplir restricción de acercamiento

La policía intervino durante la madrugada de este lunes tras el llamado de una mujer que denunció la presencia de su expareja dentro de la vivienda.

Un hombre de 36 años fue detenido durante la madrugada de este lunes en el barrio Máximo Abásolo, acusado de desobediencia judicial tras incumplir una medida de prohibición de acercamiento.

La intervención fue realizada por efectivos de la Seccional Séptima en una vivienda ubicada sobre la calle Timoteo Ortego al 4600, luego de un llamado efectuado al Centro de Monitoreo por una mujer de 40 años.

De acuerdo al parte policial, la denunciante advirtió que su expareja se encontraba dentro de la casa pese a contar con una restricción judicial que le impedía acercarse tanto a ella como al domicilio.

Con autorización de la mujer, los efectivos ingresaron a la vivienda y hallaron al hombre durmiendo en una de las habitaciones. Posteriormente, desde la Comisaría de la Mujer Zona Sur confirmaron que sobre el sujeto pesaba una prohibición de acercamiento por seis meses dictada por la Justicia penal.

Tras constatar el incumplimiento de la medida, el individuo fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial bajo el cargo de desobediencia judicial.

En el hecho tomó intervención la funcionaria de Fiscalía de turno junto a la Oficina Judicial. El detenido quedó a disposición de la jueza penal correspondiente, mientras que la mujer fue trasladada a la Comisaría de la Mujer del barrio Stella Maris para formalizar la denuncia.