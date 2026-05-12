Le prendieron fuego con nafta a dos vehículos en pleno centro

El siniestro se registró el lunes a la madrugada. Rociaron una camioneta y el fuego se propagó hacia otro vehículo estacionado.

En la madrugada del lunes 11 de mayo, alrededor de la 01:10 horas, se registró un incendio intencional de vehículos en la calle España al 858, entre Rivadavia y San Martín. El siniestro comenzó en una camioneta Dodge Ram 4×4 y las llamas se propagaron hacia un Renault Clio que se encontraba estacionado a pocos metros.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios Centro acudió al lugar tras el aviso de los vecinos de la zona y solicitó la intervención del personal de la Comisaría Seccional Primera. Los bomberos lograron sofocar el fuego correctamente, constatando que la camioneta resultó con daños mayores, mientras que el vehículo menor, perteneciente a una vecina del sector, sufrió daños en la parte trasera a la altura del baúl.

El segundo jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, confirmó la intencionalidad del hecho. Según lo establecido por las pericias iniciales del personal de bomberos, la combustión se inició mediante el uso de un líquido acelerante, presuntamente nafta. Esto provocó que el fuego se propagara rápidamente por toda la unidad automovilística mayor y alcanzara al segundo rodado por cercanía.

En la escena intervino personal de la División Criminalística para realizar las diligencias de rigor. Asimismo, tomó conocimiento la División Policial de Investigaciones (DPI). Según detalló Mulero, el damnificado de la camioneta no reportó conflictos previos ni aportó mayores datos que permitan identificar a los autores del ataque.

Actualmente, las autoridades realizan las pesquisas correspondientes para clarificar el hecho. Se determinó que, si bien la titularidad de la camioneta se encuentra a nombre de un residente de la ciudad, el propietario actual sería otra persona. Los efectivos policiales se encuentran recabando testimonios y analizando los registros de los sistemas fílmicos del sector para lograr identificar a los responsables del siniestro.