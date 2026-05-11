Más de 50 mil personas disfrutaron del Festín de Sabores

Con una masiva convocatoria durante todo el fin de semana en el Predio Ferial, el evento reunió a productores, emprendedores, chefs, artistas y familias de toda la región.

Con una gran participación de vecinos, vecinas y visitantes, este domingo finalizó la 5ª edición del Festín de Sabores–Comodoro Alma Patagónica, consolidándose una vez más como uno de los eventos más convocantes y representativos de la agenda turística y gastronómica de la región.

Durante dos jornadas, el Predio Ferial se transformó en un espacio de encuentro para disfrutar de la gastronomía, la producción local, las clases magistrales, los espectáculos en vivo y una amplia variedad de propuestas para toda la familia. Más de 150 expositores formaron parte de esta edición, mostrando productos, sabores y emprendimientos que reflejan la identidad de Comodoro Rivadavia y la región.

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El evento, organizado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través de Comodoro Turismo, volvió a consolidarse como una de las principales propuestas de la Patagonia, promoviendo el trabajo articulado entre el sector público y privado y fortaleciendo el posicionamiento de la ciudad como destino turístico y gastronómico.

En ese marco, el gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, expresó que “cada edición del Festín demuestra el enorme potencial que tiene Comodoro desde lo gastronómico, lo productivo y lo turístico. Ver el Predio Ferial lleno durante todo el fin de semana habla del compromiso de los emprendedores, del trabajo conjunto y del acompañamiento de la comunidad”.

Asimismo, remarcó que “este evento genera movimiento económico local y regional, oportunidades y se generan redes entre productores, cocineros y emprendedores, además de seguir posicionando a la ciudad como un destino con identidad propia dentro de la Patagonia”.

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IMPACTO ECONOMICO

El impacto económico del Festín de Sabores también quedó evidenciado en el nivel de ventas registrado durante el fin de semana, donde decenas de propuestas gastronómicas agotaron sus productos antes de finalizar el evento.

El evento contó con sectores temáticos inspirados en los cuatro elementos -Fuego, Aire, Tierra y Agua-, donde los asistentes pudieron recorrer stands gastronómicos, disfrutar de experiencias interactivas, degustaciones, cocina en vivo y actividades recreativas.

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ACCIONES SOLIDARIAS Y ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

Además, durante ambas jornadas se desarrollaron acciones solidarias, como la campaña de donación de sangre impulsada junto a Diagnos y el Banco de Sangre Dra. Ríos Part, la Tienda de merchandising, a cargo de la Cruz Roja, sorteos para el público, espacios para las infancias y la tradicional carrera de mozos organizada por UTHGRA, que convocó a trabajadores gastronómicos y visitantes en una propuesta recreativa y participativa.

En paralelo, el escenario principal reunió a artistas locales, con el cierre a cargo de la reconocida intérprete Hilda Lizarazu; mientras que las clases magistrales permitieron acercar al público distintas propuestas vinculadas a la cocina patagónica y los productos del mar.

De esta manera, el Festín de Sabores–Comodoro Alma Patagónica continúa consolidándose como una política pública orientada a fortalecer la identidad local, promover el turismo y acompañar el crecimiento del sector gastronómico y emprendedor de Comodoro Rivadavia.