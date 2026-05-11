Continúan las tareas de limpieza y saneamiento de canales pluviales

Las cuadrillas municipales trabajaron este lunes sobre el canal evacuador del camino Roque González hasta avenida Polonia. Retiraron residuos voluminosos que obstruían el drenaje y anticiparon nuevos operativos en puntos considerados críticos.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia continúa con las tareas de mantenimiento y saneamiento de canales evacuadores a cielo abierto en distintos sectores de la ciudad, mediante un operativo conjunto entre áreas de Control Urbano, Obras Públicas y Vialidad Urbana.

Este lunes, las cuadrillas municipales iniciaron trabajos de limpieza sobre el canal que se extiende desde el camino Roque González hasta la avenida Polonia. En el lugar se desplegó maquinaria vial y camiones de carga para retirar residuos acumulados que afectaban el funcionamiento del sistema de drenaje.

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Entre los elementos extraídos se encontraron colchones, heladeras y otros residuos voluminosos que obstruían el cauce pluvial.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, indicó que las tareas de mantenimiento se realizan de manera permanente en distintos sectores de la ciudad, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el área de Vialidad Urbana.

Asimismo, sostuvo que los operativos continuarán en puntos críticos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema ante eventuales lluvias.

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Por su parte, el director general de Mantenimiento de Pluviales a Cielo Abierto, Carlos Vargas, expresó su preocupación por la cantidad de residuos arrojados en los canales y remarcó la necesidad de generar mayor conciencia entre los vecinos.

En ese marco, detalló que actualmente se trabaja en sectores como el camino Roque González, barrio Moure, avenida Comodoro Rivadavia en Km. 8 y avenida Fray Luis Beltrán, debido a la importancia de mantener despejados esos conductores pluviales para evitar inconvenientes durante las precipitaciones.