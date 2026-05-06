El Municipio intensifica tareas de limpieza y mantenimiento en la avenida Rivadavia

Las cuadrillas de Economía Social trabajan en el saneamiento del bulevar comprendido entre Kennedy y Malvinas, con acciones de desmalezamiento, recolección de residuos y mantenimiento de espacios verdes.

El Municipio puso en marcha una nueva etapa de trabajos de limpieza y mantenimiento en distintos espacios públicos de la ciudad. Desde este miércoles, las cuadrillas dependientes del área de Economía Social, perteneciente a la Secretaría de Gobierno, Modernización y Transparencia, desarrollan tareas sobre el bulevar de la avenida Rivadavia, entre Kennedy y Malvinas.

Las labores incluyen desmalezamiento, saneamiento y recolección de residuos, con el objetivo de conservar en condiciones los sectores utilizados diariamente por vecinos y vecinas para actividades recreativas y de esparcimiento.

En paralelo, los equipos municipales también intervienen en distintos puntos afectados por basurales clandestinos, en el marco de un plan destinado a mejorar la higiene urbana y preservar los espacios verdes.

El titular de Economía Social, Ricardo Fueyo, señaló que las cuadrillas realizan “trabajos de limpieza general en lugares específicos” y explicó que parte del personal se encuentra abocado a la limpieza de pastizales y basurales en distintos barrios, mientras otro grupo avanza en los bulevares de la ciudad.

Asimismo, indicó que las tareas se extenderán a gran parte de la avenida Rivadavia. “Actualmente, estamos a la altura del barrio Las Flores y la parte más cercana a La Loma. Después continuaremos en otros sectores para mantener los espacios verdes, no solo la parte interna, sino también la vereda que suele acumular basura y tierra”, detalló.

Finalmente, Fueyo valoró el desempeño de quienes integran el programa de Incentivo Laboral y remarcó la importancia de la participación comunitaria para evitar la generación de nuevos basurales clandestinos en la ciudad.