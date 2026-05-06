Comodoro será sede de una Jornada Regional de Cannabis Medicinal, Veterinario y Cáñamo Industrial

El encuentro se desarrollará el 23 de mayo en el Centro de Información Pública y reunirá a especialistas, profesionales, investigadores y actores clave para debatir el desarrollo productivo del sector.

El Municipio, a través de Comodoro Conocimiento, invita a la comunidad a participar de la Jornada Regional de Cannabis Medicinal, Veterinario y Cáñamo Industrial “Los desafíos del desarrollo productivo”, un espacio de formación, intercambio y construcción de políticas públicas que se llevará a cabo el próximo 23 de mayo, de 8:30 a 18:00 horas, en el Centro de Información Pública (CIP).

La propuesta convocará a especialistas, profesionales de la salud, investigadores, empresarios y funcionarios gubernamentales y judiciales, con el objetivo de generar un ámbito de debate integral que impulse el desarrollo productivo del sector en la ciudad y la región.

El encuentro tendrá un enfoque integral que abarca aspectos jurídicos, científicos, sanitarios y productivos, con el propósito de brindar claridad normativa sobre los usos del cannabis. La apertura institucional incluirá un repaso del contexto local y nacional en materia de políticas públicas vinculadas al cannabis, así como los objetivos del workshop, orientados a fortalecer los marcos regulatorios y promover un desarrollo responsable de la industria.

El presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, Rubén Zárate, destacó la importancia estratégica de la jornada, señalando que “se enmarca en la Ordenanza Municipal N°17.219/24 y representa un paso clave para posicionar a la ciudad en la agenda productiva del cannabis”.

“Nuestro objetivo es generar un espacio institucional serio, basado en evidencia científica, que permita avanzar hacia un desarrollo sostenible y con impacto real en la economía regional, para ello es fundamental que el Estado, el sistema científico, el sector privado y la comunidad trabajen de manera articulada para construir confianza, reducir la incertidumbre y sentar las bases para un ecosistema productivo innovador, con oportunidades concretas para la diversificación económica de la región”, subrayó Zárate.

En esta línea, el funcionario indicó que “queremos abogar por una agenda que enfatice el uso veterinario, consideramos que los animales en general. Estos usos, que alivian dolores y padecimientos, aparecen también como una oportunidad concreta para generar empleo, innovación y nuevas cadenas de valor”.

Por último, el titular de Comodoro Conocimiento señaló que “se trata de una jornada técnica, con base científica y enfoque productivo, que busca generar resultados concretos y sostenibles en el tiempo; se está creando un mercado con productos medicinales y veterinarios y podemos ser parte de él”.

Articulación institucional para el desarrollo

La jornada cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Salud, junto a la Mesa Intersectorial de Cannabis y Cáñamo Industrial (MIC) y la Cámara de Comercio, Industria y Producción (CACIP), en un trabajo articulado con instituciones científicas y tecnológicas como CONICET, la UNPSJB y el INTA.

El programa estará estructurado en cinco ejes principales: marco legal y políticas públicas; ciencia, investigación e innovación; salud pública y medicina; talleres técnicos de cultivo y producción; y relación con la comunidad.

Durante la jornada se abordarán las leyes nacionales vigentes, herramientas regulatorias, avances científicos, protocolos clínicos, prácticas productivas sustentables y experiencias sociales vinculadas al cannabis. Como cierre, se prevé la presentación de un reporte institucional y la firma de compromisos orientados a la generación de acciones concretas y sostenibles.

La actividad está dirigida a profesionales de la salud, investigadores, funcionarios, emprendedores y público interesado, con un enfoque técnico y educativo que prioriza la información rigurosa y la construcción colectiva de conocimiento.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico: [email protected].