Se vienen las Jornadas de Inclusión Laboral de personas con discapacidad

La propuesta es organizada por el Consejo Municipal de Discapacidad y se dictará por la Fundación Discar los días 7 y 8 de mayo.

Bajo el lema “Oportunidades que rompen barreras”, la nueva comisión del Consejo Municipal de Discapacidad, que depende de la Secretaría de Salud municipal, ultima detalles para dos encuentros intensos de sensibilización y formación para quienes quieran incorporar personas con discapacidad, en respuesta a una demanda planteada por las familias y grupos de apoyo en el 2025.

Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, manifestó que “sabemos que todavía existen prejuicios en torno a la discapacidad, y justamente estos espacios traen herramientas concretas para poder dar el paso hacia una inclusión real. Estas instancias de formación son fundamentales porque nos permiten avanzar de manera concreta en la construcción de una ciudad más equitativa, acompañando tanto a las personas con discapacidad como a sus familias”.

“No se trata solo de una capacitación puntual, sino el inicio de un camino para acompañar a todas aquellas personas, instituciones o empresas que decidan avanzar en la incorporación de personas con discapacidad, con una mirada integral y sostenida en el tiempo”, expresó el funcionario.

Por su parte, la presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad, Carla Sueldo, destacó que “es la primera vez que se gestiona una jornada integral respecto al empleo de personas con discapacidad, no solo en Comodoro Rivadavia sino en la provincia. En abril de 2025 recibimos la demanda de las familias y, a partir de ahí, asumimos un compromiso junto a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para generar un espacio de capacitación no solamente destinado a las familias, sino también al ámbito público y privado”.

En ese sentido, explicó que, tras el cierre de la instancia con ANDIS, “se eligió a la Fundación Discar, que cuenta con más de 30 años de experiencia en inclusión laboral, acompañamiento e integración de personas con discapacidad”, al tiempo que remarcó la importancia de promover empleo formal dentro de la comunidad.

“En un contexto donde el mercado laboral se vuelve cada vez más complejo, este gran desafío también abre nuevas formas y oportunidades para la inclusión”, señaló.

En cuanto a la convocatoria, Sueldo indicó que “si bien contactamos especialmente a empresas y organismos del ámbito público y privado, las actividades están abiertas a toda la comunidad interesada, ya que buscamos generar participación, diálogo y visibilizar todo lo positivo que implica la inclusión laboral. Las inscripciones e información están disponibles en las redes sociales del Consejo Municipal de Discapacidad”, precisó el funcionario.