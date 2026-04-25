Con un importante marco de público, se concretó una nueva "Fiesta sin Etiquetas"

Bajo la temática “México Fest”, más de un centenar de personas con discapacidad disfrutaron de la propuesta de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.

Este viernes, en instalaciones del Centro Cultural, se desarrolló una nueva edición de la “Fiesta sin Etiquetas”, organizada por la Dirección General de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad de la cartera social del Municipio. En la oportunidad, más de 100 asistentes disfrutaron de una noche cargada de emociones y diversión.

Cabe destacar que la propuesta tiene como finalidad garantizar los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su participación social y comunitaria, recreando un espacio donde pueden disfrutar e interactuar y, a su vez, fortalecer vínculos con sus pares.

En ese contexto, la directora de Discapacidad, Luciana Bordón, expuso que “esta es la tercera edición del año de esto que consideramos un espacio de encuentro y socialización para los jóvenes y adultos que participan de nuestros programas. Estas fiestas son muy esperadas porque les brindan la oportunidad de compartir entre pares”.

La funcionaria acotó que, en esta ocasión, “participaron alrededor de 100 personas y la temática elegida fue ‘México Fest’, por lo que vinieron caracterizados de esa manera”, al tiempo que puso en valor la labor del equipo del área, “que hacen un esfuerzo enorme para que todo esto sea posible”.

Asimismo, manifestó que estas propuestas “siempre son pensadas en un lugar que sea accesible para todos; por eso intentamos que sean en la zona centro, en sitios que cuenten con rampas y baños aptos para personas con discapacidad. Si bien promovemos que asistan con algún familiar, también pueden hacerlo de forma independiente, ya que en estos espacios ellos están resguardados y, de esta manera, se puede trabajar con las familias y con los mismos jóvenes en lo que es autonomía”.

Por último, Bordón adelantó que la próxima edición de la Fiesta sin Etiquetas será en julio y también está prevista otra para noviembre. “La idea es agregar más fechas, siempre que sea posible por la logística que conlleva organizar un evento de este tipo”, cerró.