Desde la Secretaría de Salud de Comodoro Rivadavia informaron que detectaron llamados de personas que se hacen pasar por personal sanitario para solicitar datos personales y coordinar falsas visitas.

Advierten sobre intentos de estafa vinculados a la vacunación antigripal domiciliaria

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Salud, emitió un comunicado para alertar a la comunidad sobre intentos de estafa telefónica relacionados con la vacunación antigripal domiciliaria.

Según indicaron, personas ajenas al sistema sanitario se comunican con vecinos solicitando información personal y coordinando supuestas visitas en nombre del área de salud.

Ante esta situación, recordaron que el único canal habilitado para solicitar la vacunación domiciliaria es mediante mensaje de texto al WhatsApp oficial 2974617596, disponible de lunes a viernes entre las 9 y las 14 horas.

Además, aclararon que no se realizan llamados telefónicos para coordinar la aplicación de vacunas, tampoco se envían enlaces ni códigos QR, y que el servicio se organiza mediante un cronograma previamente establecido, sin elección de horarios.

Desde el Municipio solicitaron a la población evitar brindar datos personales y utilizar únicamente los canales oficiales ante cualquier consulta.