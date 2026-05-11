La ceremonia contó con la participación de la Banda Militar de la IX Brigada Aérea, el Coro Municipal “Voces Comodorenses”, autoridades locales y alumnos de la Escuela Municipal.

El Municipio conmemoró el Día del Himno Nacional con un acto en el Museo Ferroportuario

La Municipalidad conmemoró este lunes el Día del Himno Nacional Argentino con un acto realizado en el exterior del Museo Ferroportuario, organizado a través de la Secretaría de Cultura.

La fecha recuerda el 11 de mayo de 1813, jornada en la que la Asamblea del Año XIII aprobó como Himno Nacional la marcha patriótica con letra de Vicente López y Planes y música de Blas Parera.

De la actividad participaron el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el jefe de la IX Brigada Aérea, Franco Paglione; el concejal Omar Lattanzio; integrantes del gabinete municipal; estudiantes de tercer grado de la Escuela Municipal; y el Coro Municipal “Voces Comodorenses”.

imagen

Durante la ceremonia se entregaron insignias a los vecinos presentes y la Banda Militar de Música “Capitán Luis Candelaria” interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino y distintas marchas patrióticas. Más tarde, el coro municipal presentó canciones populares.

En ese contexto, Liliana Peralta destacó que la propuesta busca “poner en valor nuestra canción patria como símbolo nacional”, y sostuvo que la jornada permitió compartir “un momento tan especial” junto a la comunidad.

Asimismo, remarcó la participación de la banda de la Fuerza Aérea, los alumnos de la Escuela Municipal y el coro “Voces Comodorenses”, al señalar que las interpretaciones musicales fortalecen “ese sentir tan tradicionalista, y de tanto orgullo de ser argentino”.

Por último, la funcionaria subrayó el valor simbólico del Himno Nacional en los actos e instituciones y afirmó que en cada interpretación “uno ve reflejado el orgullo y el sentir que tienen los vecinos” al cantar la canción patria.