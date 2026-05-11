El Municipio brinda apoyo operativo a las exhumaciones

La Secretaría de Control Operativo y Urbano colabora con el procedimiento que se desarrolla en el Cementerio Oeste por disposición de la Justicia Federal. Las tareas se extenderán durante cuatro jornadas.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia acompaña el operativo forense que comenzó este lunes en el Cementerio Oeste, en el marco de la investigación por la desaparición de Iván Torres.

La intervención municipal se realiza a través de la Secretaría de Control Operativo y Urbano, en cumplimiento de una disposición de la Justicia Federal. Las tareas fueron ordenadas por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez y se desarrollarán durante cuatro días.

El procedimiento está encabezado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con participación de personal judicial y especialistas en pericias.

En ese contexto, el secretario de Control Operativo y Urbano, Miguel Gómez, indicó que durante el operativo se avanzará con la exhumación de 16 cuerpos no identificados para intentar obtener pistas vinculadas al caso.

Asimismo, explicó que el acompañamiento municipal está centrado en cuestiones operativas vinculadas a la localización y análisis de tumbas NN dentro del cementerio.

Del operativo también forman parte efectivos de Gendarmería Nacional y funcionarios de los juzgados federales de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia.

Gómez señaló además que el procedimiento busca aportar respuestas judiciales en una causa que continúa bajo investigación por la desaparición de Iván Torres, ocurrida en 2003.