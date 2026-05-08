Más de 160 expositores en el Festín de Sabores

Con entrada libre y gratuita, este sábado y domingo Comodoro será sede del encuentro más importante de la región combinado gastronomía, cultura y turismo patagónico en la 5ª edición del Festín de Sabores – Comodoro Alma Patagónica 2026.

El encuentro se desarrollará en el Predio Ferial a partir de las 12 y reunirá a más de 160 expositores confirmados, entre gastronómicos, productores, emprendedores y referentes de distintas localidades de la región, consolidando a la ciudad como uno de los principales escenarios de encuentro en Patagonia.

Desde la Municipalidad, a través de Comodoro Turismo, se informó que la edición 2026 estará inspirada nuevamente en los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego, incorporando además un quinto elemento que es la energía, como símbolo de la identidad de Comodoro Rivadavia, su gente y el motor que conecta producción, gastronomía, turismo y comunidad.

Al respecto, el gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, destacó: “detrás de esta quinta edición hay una apuesta enorme de todo el equipo, pero sobre todo de los productores, gastronómicos y emprendedores de la región que apuestan por esto porque saben de su potencial. Ellos son los que hacen posible que el Festín sea una prueba más de que la diversidad económica también se construye desde el turismo y nuestra identidad patagónica”.

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de clases de cocina, workshops, degustaciones, música en vivo, espacios temáticos, propuestas para infancias y experiencias integrales pensadas para toda la familia. Entre las figuras invitadas, se destacan referentes nacionales de la gastronomía como Felicitas Pizarro, Mirta Carabajal y El Gordo Cocina, además de la participación de la reconocida artista Hilda Lizarazu, quien llegará a la ciudad para consolidar el importante cronograma de shows y espectáculos musicales presentes en el evento de la mano de bandas locales, obras de teatro y escuelas de danza folclórica.

El Festín contará además con espacios especialmente diseñados para distintos públicos, incluyendo el segmento de “Hora silenciosa” al comienzo de cada jornada para personas con hipersensibilidad a estímulos audiovisuales, cocina en vivo, patio gastronómico, patio cervecero y coctelero, el streaming oficial con variedad de contenido, espacio kids, propuestas culturales y el stand institucional de Comodoro Turismo, donde se presentará la oferta turística y experiencias de la ciudad.

FESTIN SOLIDARIO

En el marco del encuentro, también se desarrollarán acciones solidarias y sustentables tales como la campaña de donación de sangre a beneficio del Hospital Alvear junto a Diagnos y el Banco de Sangre “Dra. Ríos Part”, en la que el público asistente podrá optar por la extracción a cambio de un beneficio a disfrutar en los stands adheridos dentro del encuentro.

Por otro lado, se llevará adelante la venta de merchandising oficial de la marca Comodoro en la Tienda Alma, que destinará lo recaudado a la Filial de Cruz Roja de la ciudad. Además, se impulsa una política de reducción de plásticos descartables, promoviendo el uso de ecovasos reutilizables durante todo el evento para lo cual se dispondrán estaciones de lavado en distintos puntos del Predio Ferial.

Como parte de las actividades especiales, el público podrá participar de sorteos mediante un código QR disponible en el ingreso y votar a su emprendedor gastronómico favorito en el Concurso Mejor Stand 2026. Asimismo, el domingo se realizará la tradicional Carrera de Mozos organizada por UTHGRA sumando una tradicional y divertida propuesta para el público presente.

Desde la organización se invita toda la comunidad y visitantes, a ser parte de esta nueva edición que celebra la identidad, los sabores y el espíritu patagónico. Para conocer el cronograma completo y obtener más información dirigirse a www.comodoroturismo.gob.ar y/o a la cuenta oficial del evento @festindesaborescomodoro.