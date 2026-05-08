Nueva oferta salarial a los auxiliares de la educación

La propuesta, que continuará siendo analizada entre las partes el lunes, contempla incrementos para mayo, junio y julio, además de la incorporación progresiva de distintos ítems al salario básico, alcanzando una recomposición acumulada superior al 15%.

Con el objetivo de continuar avanzando en una recomposición salarial por encima de la inflación, el Gobierno del Chubut recibió a los gremios que representan a los trabajadores auxiliares del sistema educativo, en el marco de una nueva reunión paritaria desarrollada en las instalaciones de la Administración de Vialidad Provincial.

La propuesta presentada por el Ejecutivo provincial contempla una mejora acumulativa superior al 15%, consolidándose además como uno de los ofrecimientos más elevados realizados hasta el momento en las negociaciones paritarias con los distintos sectores de la Administración Pública.

Participaron de la audiencia los ministros de Educación, José Luis Punta; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; la subsecretaria de Gobierno, Agustina Morales; el subsecretario de Gestión Presupuestaria del Ministerio de Economía, Carlos Tapia; y, en representación de los gremios, dirigentes de UPCN y ATE.

INCORPORACION AL BASICO

En este contexto, la Provincia presentó una propuesta consistente en un incremento del 5% para mayo, 4% para junio y 3% para julio sobre el salario índice; además de la actualización del código de Antigüedad 1.125 al 5%.

La iniciativa también contempla la incorporación progresiva al salario básico del adicional 1.287 en tres cuotas, proceso que quedaría completado de manera definitiva en agosto.

De esta manera, la recomposición total proyectada se ubicaría por encima del 15%, superando ampliamente los valores de inflación difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Asimismo, la propuesta establece que, en caso de que el IPC correspondiente al mes de junio supere el 3%, las partes volverán a reunirse para revisar el incremento previsto para julio.

Finalmente, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y volverán a reunirse el lunes, a las 10.