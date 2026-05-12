Un sector de Km. 3 permanece sin suministro eléctrico desde la madrugada de este martes debido al robo de cables de una línea aérea de media tensión, según informó la SCPL mediante un comunicado oficial.

Robo de cables dejó sin luz a un sector de Km. 3 y trabajan para restablecer el servicio

El corte afecta particularmente a vecinos de la zona del barrio Aeronáutico y sectores cercanos al Cerro Vitteau, donde se detectó el faltante del tendido eléctrico.

De acuerdo a la información brindada por el Departamento de Servicio Eléctrico, la interrupción comenzó alrededor de las 4 de la mañana y, por el momento, no hay un horario estimado para la normalización del servicio.

Asimismo, desde la cooperativa indicaron que personal operativo ya se encuentra trabajando en el lugar para realizar las reparaciones necesarias y restablecer la energía en el sector afectado.

El nuevo episodio de robo de cables vuelve a impactar sobre la infraestructura eléctrica de la ciudad y genera complicaciones para vecinos y usuarios afectados por la interrupción del suministro.